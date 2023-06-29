Большинство иранцев поддерживают Украину в ее войне с Россией, - иранский оппозиционер
Подавляющее большинство иранцев поддерживают Украину. Свержение режима Путина гарантированно принесет пользу Ирану - ведь без кремлевской поддержки тамошний режим гарантированно рухнет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал иранский оппозиционер, политический эмигрант Вахид Бехешти.
"Абсолютное большинство иранцев, сердца абсолютного большинства иранцев с украинцами", - сказал он
По его словам, иранцы ненавидят Россию, ненавидят Путина, потому что они чувствуют эту террористическую деятельность больше, чем кто-либо другой в мире.
Бехешти считает, верховный лидер этого террористического режима в Иране является "куклой Путина".
"Потому их сердца с украинцами. Они абсолютно поддерживают украинцев в их войне, и они получают вдохновение от украинцев", - добавил он.
Иран и Россия
Следует отметить, что иранский режим поддерживает российскую агрессию против Украины. Тегеран поставляет Москве вооружение, в том числе ударные беспилотники. Именно дронами-камикадзе иранского производства российские часто атакуют мирные города Украины.
По данным опроса "Левада-центра", среди жителей России в отношении США, ЕС и Украины преобладают негативные оценки. Положительные оценки преобладают в отношении Китая и Ирана.
О Бехешти
Вахид Бехешти был вынужден покинуть родную страну еще 24 года назад. Поселившись в Лондоне, он продолжил бороться за свободу своего народа уже в эмиграции. Весной этого года он привлек внимание многих мировых медиа, когда объявил голодовку под офисом МИД Великобритании - с требованием внести Корпус стражей исламской революции (КСИР), главную опору правящего в Иране режима, в список террористических организаций.
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