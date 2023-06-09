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Жители России в равной мере ненавидят Украину, США и ЕС и хотят отношений с Китаем и Ираном

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Москва, Пятница 09 июня 2023 11:25
Жители России в равной мере ненавидят Украину, США и ЕС и хотят отношений с Китаем и Ираном Фото: жители России хотят дружить с Китаем и Ираном (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В отношении США, ЕС и Украины среди жителей России преобладают негативные оценки, доля которых незначительно возросла за последние месяцы. Положительные оценки преобладают в отношении Китая и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам из следующего списка: США, ЕС, Украина, Китай, Иран.

К США негативно относятся 77% жителей России, к Украине 74%, к Евросоюзу - 72%. Лучше всего подданные Путина относятся к Китаю (87%) и Ирану (69%).

Жители России в равной мере ненавидят Украину, США и ЕС и хотят отношений с Китаем и Ираном

Жители России продолжают считать оккупированную Беларусь наиболее дружественной страной: этого мнения придерживаются 77% (в 2022 году - 72%). Второе место устойчиво занимает КНР: ее считают дружественной 58% (в 2022 году - 50%). На третье месте - вышла Индия, показав значительный рост - с 21% до 31% и обогнав Казахстан: его дружественным видят 26% респондентов (в 2022 году - 28%).

Жители России в равной мере ненавидят Украину, США и ЕС и хотят отношений с Китаем и Ираном

Опрос "Левада-центра" проведен 25 - 31 мая 2023 года среди 1603 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине.

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