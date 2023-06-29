Більшість іранців підтримують Україну у її війні з Росією, - іранський опозиціонер

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів іранський опозиціонер, політичний емігрант Вахід Бехешті.

"Абсолютна більшість іранців, серця абсолютної більшості іранців з українцями", - сказав він.

За його словами, іранці ненавидять Росію, ненавидять Путіна, тому що вони відчувають цю терористичну діяльність більше, ніж будь-хто інший у світі.

Бехешті вважає, що верховний лідер цього терористичного режиму в Ірані є "лялькою Путіна".

"Тому їхні серця з українцями. Вони абсолютно підтримують українців у їхній війні, і вони набувають натхнення від українців", - додав він.

Іран та Росія

Слід зазначити, що іранський режим підтримує російську агресію проти України. Тегеран постачає Москві озброєння, зокрема ударні безпілотники. Саме дронами-камікадзе іранського виробництва росіяни часто атакують мирні міста України.

За даними опитування "Левада-центру", серед росіян щодо США, ЄС та України переважають негативні оцінки. Позитивні оцінки переважають щодо Китаю та Ірану.

Про Бехешті

Вахід Бехешті був змушений залишити рідну країну ще 24 роки тому. Оселившись у Лондоні, він продовжив боротися за свободу свого народу вже на еміграції. Навесні цього року він привернув увагу багатьох світових медіа, коли оголосив голодування під офісом МЗС Великобританії - з вимогою внести Корпус вартових ісламської революції (КСІР), головну опору правлячого в Ірані режиму до списку терористичних організацій.