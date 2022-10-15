Большинство граждан стран Запада против уступок России и за продолжение поддержки Украины

После почти восьми месяцев войны Владимира Путина с Украиной граждане основных стран западного альянса не проявляют большого интереса к уступкам России, которые могли бы стать частью возможного соглашения о прекращении боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Проект YouGov-Cambridge, который оценивал общественное мнение в 25 крупнейших странах мира, также выявил сильную поддержку в сохранении, а зачастую ужесточении и расширении военных и экономических мер против Москвы.

"Если Путин рассчитывает на ослабление решимости Запада, это исследование предполагает еще больше плохих новостей для его осажденной военной крепости", - сказал Джоэл Роджерс де Ваал, академический директор YouGov.

Опрос, проведенный с 24 августа по 22 сентября, показал, что из 13 западных стран - Франции, Германии, Швеции, Дании, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польши, Великобритании, США, Австралии и Канады - основная группа из 10 стнан поддержали сохранение экономических санкций в отношении России. Греция, Венгрия и Италия были исключениями.

Среди 10 стран поддержка санкций варьировалась от 57% или 58% во Франции и Германии до 60%, 62% и 65% в Канаде, США и Польше и до более чем 70% в Великобритании, Швеции и Дании.

В тех же 10 странах значительное число людей - 62% в Польше, 57% в Швеции, 50% в Великобритании, 40-50% во Франции, Германии, Испании и США - также считали существующие санкции "недостаточно жесткими" и требовали их усилить.

Многие западные избиратели были готовы заплатить за это определенную цену: около половины или более - 66% в Дании, 63% в Великобритании - поддерживали санкции, даже если их стоимость жизни вырастет.

В военном отношении помощь НАТО украинским силам получила существенную поддержку.

"Несмотря на весь этот публичный шум в этом году об опасностях глобальной ядерной катастрофы, разразившейся в результате войны, многие западные избиратели непоколебимо считают, что НАТО должна продолжать поддерживать украинские военные усилия", - сказал Роджерс де Ваал.