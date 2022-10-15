Більшість громадян країн Заходу проти поступок Росії та за продовження підтримки України

Після майже восьми місяців війни Володимира Путіна з Україною громадяни основних країн західного альянсу не виявляють великого інтересу до поступок Росії, які б могли стати частиною можливої угоди про припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Проект YouGov-Cambridge, який оцінював громадську думку в 25 найбільших країнах світу, також виявив сильну підтримку у збереженні, а найчастіше посиленні та розширенні військових та економічних заходів проти Москви.

"Якщо Путін розраховує на ослаблення рішучості Заходу, це дослідження передбачає ще більше поганих новин для його обложеної військової фортеці", - сказав Джоел Роджерс де Ваал, академічний директор YouGov.

Опитування, проведене з 24 серпня по 22 вересня, показало, що з 13 західних країн - Франції, Німеччини, Швеції, Данії, Іспанії, Італії, Греції, Угорщини, Польщі, Великобританії, США, Австралії та Канади - основна група з 10 країн підтримали збереження економічних санкцій щодо Росії. Греція, Угорщина та Італія були винятками.

Серед 10 країн підтримка санкцій варіювалася від 57% або 58% у Франції та Німеччині до 60%, 62% та 65% у Канаді, США та Польщі та до більш ніж 70% у Великій Британії, Швеції та Данії.

У тих же 10 країнах значна кількість людей - 62% у Польщі, 57% у Швеції, 50% у Великій Британії, 40-50% у Франції, Німеччині, Іспанії та США - також вважали існуючі санкції "недостатньо жорсткими" і вимагали їх посилити.

Багато західних виборців були готові заплатити за це певну ціну: близько половини або більше - 66% у Данії, 63% у Великій Британії - підтримували санкції, навіть якщо їхня вартість життя зросте.

У військовому відношенні допомога НАТО українським силам отримала значну підтримку.

"Попри весь цей публічний шум цього року про небезпеки глобальної ядерної катастрофи, що вибухнула внаслідок війни, багато західних виборців непохитно вважають, що НАТО має продовжувати підтримувати українські військові зусилля", - сказав Роджерс де Ваал.