ua ru
Сб, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більшість громадян країн Заходу проти поступок Росії та за продовження підтримки України

Новость на русском →
Лондон, Субота 15 жовтня 2022 13:34
Більшість громадян країн Заходу проти поступок Росії та за продовження підтримки України Фото: громадяни країн Заходу зберігають підтримку України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після майже восьми місяців війни Володимира Путіна з Україною громадяни основних країн західного альянсу не виявляють великого інтересу до поступок Росії, які б могли стати частиною можливої угоди про припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Проект YouGov-Cambridge, який оцінював громадську думку в 25 найбільших країнах світу, також виявив сильну підтримку у збереженні, а найчастіше посиленні та розширенні військових та економічних заходів проти Москви.

"Якщо Путін розраховує на ослаблення рішучості Заходу, це дослідження передбачає ще більше поганих новин для його обложеної військової фортеці", - сказав Джоел Роджерс де Ваал, академічний директор YouGov.

Опитування, проведене з 24 серпня по 22 вересня, показало, що з 13 західних країн - Франції, Німеччини, Швеції, Данії, Іспанії, Італії, Греції, Угорщини, Польщі, Великобританії, США, Австралії та Канади - основна група з 10 країн підтримали збереження економічних санкцій щодо Росії. Греція, Угорщина та Італія були винятками.

Серед 10 країн підтримка санкцій варіювалася від 57% або 58% у Франції та Німеччині до 60%, 62% та 65% у Канаді, США та Польщі та до більш ніж 70% у Великій Британії, Швеції та Данії.

Більшість громадян країн Заходу проти поступок Росії та за продовження підтримки України

У тих же 10 країнах значна кількість людей - 62% у Польщі, 57% у Швеції, 50% у Великій Британії, 40-50% у Франції, Німеччині, Іспанії та США - також вважали існуючі санкції "недостатньо жорсткими" і вимагали їх посилити.

Багато західних виборців були готові заплатити за це певну ціну: близько половини або більше - 66% у Данії, 63% у Великій Британії - підтримували санкції, навіть якщо їхня вартість життя зросте.

Більшість громадян країн Заходу проти поступок Росії та за продовження підтримки України

У військовому відношенні допомога НАТО українським силам отримала значну підтримку.

Більшість громадян країн Заходу проти поступок Росії та за продовження підтримки України

"Попри весь цей публічний шум цього року про небезпеки глобальної ядерної катастрофи, що вибухнула внаслідок війни, багато західних виборців непохитно вважають, що НАТО має продовжувати підтримувати українські військові зусилля", - сказав Роджерс де Ваал.

Зазначимо, за даними опитування Pew Research, вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії у всьому світі. Путін очолив антирейтинг політиків, яким довіряють найменше

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - Генштаб
ЗСУ за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - Генштаб
DAILY
Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась
Роман Чернишевкореспондент Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась