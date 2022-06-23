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Ставлення до Росії різко погіршилося в усьому світі, Путін очолив антирейтинг політиків

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Україна, Четвер 23 червня 2022 15:19
Ставлення до Росії різко погіршилося в усьому світі, Путін очолив антирейтинг політиків Фото: Путін очолив антирейтинг довіри в світі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії в усьому світі. Російський президент очолив антирейтинг політиків, яким довіряють найменше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Pew Research.

За даними опитування, в середньому 85% респондентів в 18 країнах заявили про негативне ставлення до Росії, при цьому більшість в більшості країн говорять, що мають дуже погане е думку про Росію.

З того часу, як питання останній раз задавався в 2020 році, відбулося різке зниження позитивних оцінок Росії, при цьому у всіх 18 країнах частка позитивних відгуків про Росію була рекордно низькою.

Польща і Швеція виділяються різкістю своїх негативних поглядів. Так, 97% поляків ставляться до Росії погано, а 91% - дуже погано. У Швеції 94% висловлюють негативну думку, при цьому 80% говорять, що вони дуже негативно ставляться до Росії. Єдиним винятком у ставленні до Росії є Малайзія, де майже половина (47%) дотримується позитивної думки, а 50% ставляться до Росії негативно.

Ставлення до Росії різко погіршилося в усьому світі, Путін очолив антирейтинг політиків

У 18 країнах в середньому 90% говорять, що не вірять в те, що Путін може діяти правильно в світових справах і майже вісім з десяти (78%) взагалі не довіряють Путіну.

Ставлення до Росії різко погіршилося в усьому світі, Путін очолив антирейтинг політиків

В опитуванні брали участь 23 484 жителя 18 країн: США, Канади, Бельгії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Швеції, Великобританії, Ізраїлю, Австралії, Японії, Малайзії, Сінгапуру та Кореї. Інтерв'ю проводилися з 14 лютого по 11 травня 2022 р., причому більшість з них проводилися після вторгнення Росії в Україну, яке почалося 24 лютого.

Нагадаємо, в середині червня рейтинг позитивного ставлення українців очолювали Анджей Дуда, Борис Джонсон і Джо Байден

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