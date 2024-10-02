Более тысячи оккупантов и 32 бронированные машины: Генштаб обновил потери РФ в войне
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
В течение 1 октября украинские защитники ликвидировали на фронте 1130 российских оккупантов. Также уничтожены 32 боевые бронированные машины и 14 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 655560 (+1130) человек ликвидировано;
- танков – 8887 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 17579 (+32) ед.;
- артиллерийских систем – 18869 (+14) ед.;
- РСЗО – 1204 ед.;
- средства ПВО – 963 ед.;
- самолетов – 369 ед.;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16348 (+26) ед.;
- крылатых ракет – 2613 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 25692 (+71) ед;
- специальной техники – 3318 (+4) ед.
Напомним, по данным нового генсека НАТО Марка Рютте, российские потери убитыми и ранеными с начала войны составляют 500 тысяч человек.
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