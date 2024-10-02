Более тысячи оккупантов и 32 бронированные машины: Генштаб обновил потери РФ в войне

В течение 1 октября украинские защитники ликвидировали на фронте 1130 российских оккупантов. Также уничтожены 32 боевые бронированные машины и 14 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным нового генсека НАТО Марка Рютте, российские потери убитыми и ранеными с начала войны составляют 500 тысяч человек.

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