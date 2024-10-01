Генсек НАТО назвал потери российской армии в войне с Украиной
Российская армия в этом году добилась продвижения на фронте, но высокой ценой. Потери убитыми и ранеными с начала войны составляют 500 тысяч.
Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его первую пресс-конференцию.
"Безусловно, Украина ведет эту войну самообороны. Я абсолютно поражен тем, как много делает Украина. Они показали свою смелость, свой творческий подход, они отодвигают российские силы", - сказал он.
По его словам, сейчас ситуация на поле боя, безусловно, нелегкая, сложная. Украинская армия с одной стороны заняла часть Курской области в РФ, а россияне в этом году добились определенного прогресса на поле боя.
"Но очень высокой ценой. Цифры мы также имеем. Российские потери - 1000 убитых или раненых военных в день. Это означает, что примерно 500 тысяч были убиты или ранены. Это важно для продолжения российской войны", - добавил Рютте.
Генсек НАТО сообщил об увеличении помощи Украине "на миллиарды", а в октябре лидеры стран соберутся на "Рамштайне" для того, чтобы обсудить эти потребности и координировать дальнейшую поддержку.
Потери РФ в войне с Украиной
Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских войск в Украине с начала полномасштабной войны составляют около 654 430 человек, в том числе 1370 военных - за минувшие сутки.
По данным британской разведки война, в Украине стала дорогой мерой для России, особенно с точки зрения личного состава. Потери в сентябре оценивались в 610 тысяч человек (убитых и раненых).
Добавим, в августе британская разведка отмечала, что за последние месяцы Россия несла наибольшие потери на фронте. Хотя в июле среднесуточные потери врага несколько уменьшились, а именно - с максимальных 1262 военных в сутки в мае до 1140 в июле.
При этом в Британии анализировали, что РФ понадобится около пяти лет для захвата четырех областей Украины. В случае чего потери российской армии могут достичь 1,8 млн солдат.
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