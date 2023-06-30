Сырский показал видео удачной работы снайперов на Бахмутском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По его словам, недавно снайпер группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого снял с позиции наблюдателя россиян.

"Снимает 2 номер на GROT с тепловизионным прицелом. Дистанция - 340 метров. Точным выстрелом уничтожен наблюдатель-координатор. Прекрасная работа", - написал Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, с начала июня украинские военные предприняли активные действия на нескольких участках фронта. В частности, их наступление началось и под Бахмутом Донецкой области.

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, наши защитники 27 июня успешно продвигались в районе семи населенных пунктов, которые находятся возле Бахмута.

К тому же сегодняВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе. Она находится в районе села Курдюмовка, к югу от Бахмута.

При этом, как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, усложняет деоккупацию города то, что российские войска заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили бойцы ВСУ.

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