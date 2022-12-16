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Больше ПВО. Участники саммита ЕС договорились нарастить военную помощь Украине

Фото: Участники саммита ЕС договорились нарастить военную помощь Украине (twitter.com/EUCouncil)
Автор: Артур Родивилов

Участники саммита ЕС приняли решение нарастить военную поддержку Украины, в частности по средствам противовоздушной обороны (ПВО) и разминированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, принятый по итогам саммита.

Европейский совет, как отмечается, также поддерживает усилия для обеспечения полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с агрессивной войной России против Украины.

"ЕС остается преданным предоставлению политической и военной поддержки Украине, в частности через Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной помощи в поддержку Украины, а также путем усиления двусторонней поддержки, в частности, в сфере противовоздушной обороны и разминирования", - говорится в документе.

Упоминается также дальнейшая работа с целью использования замороженных в ЕС российских активов для восстановления Украины и с целью возмещения нанесенного ей ущерба.

"Европейский совет приветствует усиление ограничительных мер ЕС против России, в частности через девятый пакет ограничительных мер ЕС и ограничения международных цен на нефть. Европейский союз готов и в дальнейшем усиливать ограничительные меры", - говорится в документе.

Лидеры государств ЕС подчеркнули, что будут продолжать усиление коллективного давления на Россию с целью прекращения ее агрессивной войны и вывода ее войск из Украины.

Также лидеры государств ЕС констатировали, что готовы поддержать инициативу Украины по достижению справедливого мира и что "на сегодняшний день Россия не продемонстрировала никакой настоящей готовности к справедливому и устойчивому миру".

Напомним, Европейский союз согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина в 2023 году.

Кроме того, 15 декабря, послы Евросоюза согласовали очередной пакет антироссийских санкций после дискуссий, которые продолжались несколько дней.

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ПВОСаммит ЕС