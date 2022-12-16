Більше ППО. Учасники саміту ЄС домовилися наростити військову допомогу Україні

Європейська рада також підтримує зусилля для забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші тяжкі злочини у зв'язку з агресивною війною Росії проти України.

"ЄС залишається відданим наданню політичної та військової підтримки Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію ЄС з військової допомоги на підтримку України, а також шляхом посилення двосторонньої підтримки, зокрема у сфері протиповітряної оборони та розмінування", - йдеться у документі.

Згадується також подальша робота з метою використання заморожених у ЄС російських активів для відновлення України та з метою відшкодування завданих їй збитків.

"Європейська рада вітає посилення обмежувальних заходів ЄС проти Росії, зокрема через дев'ятий пакет обмежувальних заходів ЄС та обмеження міжнародних цін на нафту. Європейський союз готовий і надалі посилювати обмежувальні заходи", - йдеться у документі.

Лідери держав ЄС наголосили, що продовжуватимуть посилення колективного тиску на Росію з метою припинення її агресивної війни та виведення її військ з України.

Також лідери держав ЄС констатували, що готові підтримати ініціативу України щодо досягнення справедливого миру і що "на сьогодні Росія не продемонструвала жодної справжньої готовності до справедливого та сталого миру".

Нагадаємо, Європейський союз узгодив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну у 2023 році.

Крім того, 15 грудня посли Євросоюзу погодили черговий пакет антиросійських санкцій після дискусій, які тривали кілька днів.

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