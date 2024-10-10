Все больше поляков выступают против приема беженцев из Украины: с чем это связано

Поддержка украинских беженцев со стороны поляков стремительно падает. После начала войны в Украине большинство поляков выражало значительную поддержку, однако весной 2023 года начался спад, частично из-за сообщений о "зерновом кризисе".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .
Согласно последнему опросу CBOS, только 53% поляков поддерживают прием украинских беженцев, что является самым низким показателем с марта 2022 года, когда этот уровень составлял 94%.
Сегодня 40% поляков выступают против приема беженцев, тогда как в 2022 году этот показатель был лишь 3%. При этом больше мужчин (60%) поддерживают оказание помощи беженцам, чем женщин (47%).
Среди политических взглядов сторонники левых сил чаще выступают за прием беженцев (68%), чем правые (53%). Наибольшую поддержку выражают избиратели таких партий как Ливица и Гражданская коалиция, в то время как сторонники партий Право и справедливость и Конфедерация свободы и независимости оказались более разделенными по этому вопросу.
Авторы опроса также обратили внимание на то, что в сентябре этого года 51% поляков выразили опасение, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, в то время как в начале войны этого боялись 77% респондентов.
По мнению 44% респондентов, Украине придется отказаться от части своей территории. 19% считают, что россияне отойдут с территорий, захваченных после 2022 года, а 6% предполагают их отступление с территорий, захваченных после 2014 года. В то же время 4% опрошенных считают, что Россия покорит всю Украину, а 27% затруднились дать ответ.
Опрос "Актуальные проблемы и события" был проведен с 12 по 22 сентября 2024 среди 941 человека.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что за последние несколько месяцев в Польше стремительно растет количество украинских беженцев, в то время как в Германии их стало меньше. Тем не менее, Германия занимает первое место по количеству принятых беженцев из Украины, по состоянию на лето 2024 года в стране находится 1,12 млн украинцев. На второй позиции находится Польша, где зарегистрировано 976 тысяч украинских граждан.
Также мы рассказывали, что Министерство семьи, труда и социальной политики Польши разъяснило, какие доходы украинцев со статусом UKR учитываются при назначении семейных выплат. Согласно информации министерства, при определении дохода на одного человека в семье украинцев из PESEL UKR не принимаются во внимание доходы тех членов семьи, которые не проживают в Польше. Это означает, что украинцы с временной защитой могут получать выплаты, даже если у их родственников в Украине доход. Также законодательство запрещает польским органам требовать информацию о финансовом состоянии членов семьи, которые работают в Украине.
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