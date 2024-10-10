Все больше поляков выступают против приема беженцев из Украины: с чем это связано

Согласно последнему опросу CBOS, только 53% поляков поддерживают прием украинских беженцев, что является самым низким показателем с марта 2022 года, когда этот уровень составлял 94%.

Сегодня 40% поляков выступают против приема беженцев, тогда как в 2022 году этот показатель был лишь 3%. При этом больше мужчин (60%) поддерживают оказание помощи беженцам, чем женщин (47%).

Среди политических взглядов сторонники левых сил чаще выступают за прием беженцев (68%), чем правые (53%). Наибольшую поддержку выражают избиратели таких партий как Ливица и Гражданская коалиция, в то время как сторонники партий Право и справедливость и Конфедерация свободы и независимости оказались более разделенными по этому вопросу.

Авторы опроса также обратили внимание на то, что в сентябре этого года 51% поляков выразили опасение, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, в то время как в начале войны этого боялись 77% респондентов.

По мнению 44% респондентов, Украине придется отказаться от части своей территории. 19% считают, что россияне отойдут с территорий, захваченных после 2022 года, а 6% предполагают их отступление с территорий, захваченных после 2014 года. В то же время 4% опрошенных считают, что Россия покорит всю Украину, а 27% затруднились дать ответ.

Опрос "Актуальные проблемы и события" был проведен с 12 по 22 сентября 2024 среди 941 человека.