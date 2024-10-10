Все більше поляків виступають проти прийому біженців із України: з чим це пов’язано

Згідно з останнім опитуванням CBOS, лише 53% поляків підтримують прийом українських біженців, що є найнижчим показником із березня 2022 року, коли цей рівень становив 94%.

На сьогодні 40% поляків виступають проти прийому біженців, тоді як у 2022 році цей показник був лише 3%. При цьому більше чоловіків (60%) підтримують надання допомоги біженцям, ніж жінок (47%).

Серед політичних поглядів, прихильники лівих сил частіше виступають за прийом біженців (68%), ніж праві (53%). Найбільшу підтримку висловлюють виборці таких партій, як Лівиця та Громадянська коаліція, тоді як прихильники партій Право і справедливість та Конфедерація свободи й незалежності виявилися більш розділеними з цього питання.

Автори опитування також звернули увагу на те, що у вересні цього року 51% поляків висловили побоювання, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, тоді як на початку війни цього боялися 77% респондентів.

На думку 44% респондентів, Україні доведеться відмовитися від частини своєї території. 19% вважають, що росіяни відійдуть із територій, захоплених після 2022 року, а 6% припускають їхнє відступлення з територій, захоплених після 2014 року. Водночас 4% опитаних вважають, що Росія підкорить усю Україну, а 27% не змогли дати відповідь.

Опитування "Актуальні проблеми та події" було проведено з 12 по 22 вересня 2024 року серед 941 особи.