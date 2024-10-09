Германия или Польша? Какие условия для украинских беженцев и где лучше

Германия является лидером по количеству размещения беженцев из Украины. По состоянию на лето 2024 там находится 1,12 млн наших граждан. Второе место заняла Польша, там зарегистрировано 976 тыс. украинцев. При этом за последние месяцы количество наших беженцев в Германии уменьшилось, а в Польше – увеличилось.

Какую помощь оказывают беженцам в Польше

С 1 июля 2024 года в Польше изменились условия пребывания беженцев из Украины. Им продлили законность пребывания до 30 сентября 2025 года. Государство больше не покрывает расходы по проживанию и питанию беженцев в частных помещениях, но граждане Украины могут поселиться в коллективных учреждениях.

С момента подачи заявления о предоставлении убежища иностранец получает полную государственную помощь. Если он живет в центре, он также получает еду и 140 злотых (1,4 тыс. грн) на одежду или обувь, 50 злотых (526 грн) в месяц на карманные деньги, питание и медицинское обслуживание.

Живущие за пределами коллективных заведений получают 750 злотых (7,8 тыс. грн) в месяц на человека. Если семья состоит из четырех человек, ставка ниже – она составляет 375 злотых на человека, то есть 1500 злотых (15,7 тыс. грн) на семью. По закону процедура длится до полугода, но если иностранец обратится повторно, может продлить помощь.

Правительство Польши не проверяет финансовое состояние заявителей, а также не ограничивает защиту людей из районов, где ведутся боевые действия. Важно, что сразу по прибытии в Польшу, украинцам для получения помощи нужно оформить Pesel – аналог идентификационного номера. Это дает возможность получить доступ к медицинским услугам, право на официальное трудоустройство и другие социальные программы, которые предоставляет Польша.

Польша выплачивает пособие на детей-беженцев (фото: Getty Images)

Также гражданам Украины, которые легально въехали в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи с боевыми действиями, Управление социального страхования (ZUS) выплачивает пособие по уходу за ребенком в размере 800 злотых (8,4 тыс.грн) в месяц на ребенка. С января по июль 2024 года Правительство Польши выплатило пособие почти 247 тыс. детей из Украины.

Родители могут получить помощь по программе Dobry Start – это выплата в размере 300 злотых (3,1 тыс. грн), которую раз в год выдают для приобретения школьных принадлежностей детям. Но с 1 июля эта помощь предоставляется только если ребенок выполняет обязательную школьную программу или заведения дошкольного образования.

Еще один вид помощи Zasiłek rodzinny предусмотрен, если доход на одного человека в семье или доход студента не превышает 674,00 злотых (6,8 тис. грн) или 764,00 злотых (8 тыс. грн), если у семьи есть ребенок с инвалидностью.

Также с 1 октября украинцы могут подать заявку на выплату по государственной программе Aktywny Rodzic. Она предусматривает пособие в размере 500-1500 злотых (5,2 тыс. – 15,7 тыс. грн) родителям, которые работают и имеют детей в возрасте 12 – 35 месяцев.

Важно отметить, что если беженец выедет из Польши на период более 30 дней, то выплаты могут отменить.

Добавим, что на днях польское Правительство заявило, что выделяет из резерва 19,6 млн злотых на социальную помощь иностранцам, ожидающим убежища в Польше. Также правительство хочет поощрить украинцев со статусом беженцев подавать заявления на получение karty pobytu – это станет возможно с 2025 года, после запуска специальной онлайн-программы.

Отметим, что за первые три квартала этого года Польша получила заявления о необходимости международной защиты от 4,5 тысячи украинцев.

С 1 июля 2024 года Польша изменила условия помощи для беженцев (фото: Getty Images)

Какие условия помощи беженцам в Германии

Украинцам, получившим вид на жительство в Германии в 2022-2023 годах, действие временной защиты автоматически продлено до 5 марта 2025 года. Те, кто планирует сейчас выехать, должны учесть не все федеральные земли, принимающие беженцев. Больше всего украинцев принимают:

Северный Рейн-Вестфалия

Бавария

Баден-Вюртемберг

Гамбург и Берлин

На территорию Германии можно въехать без визы на 90 дней. За это время необходимо подать документы на проживание для временной защиты. Беженцев могут распределить в специальный лагерь.

Есть два варианта легализации своего пребывания в Германии: приобретение статуса беженца (Asyl) или оформление по параграфу §24. Оба варианта позволяют иностранцу проживать в Германии, получать медицинское обслуживание, социальную поддержку, образование и работу. Но оформление по параграфу §24 проще и быстрее для украинцев.

Для разрешения на проживание нужно в пункте пропуска заполнить специальное заявление на получение международной защиты или обратиться в иммиграционный центр. Также следует учесть, что при подаче на статус беженца человек не сможет трудоустроиться или выехать из Германии, пока не получит решение о получении статуса.

Украинцы в Германии могут претендовать на выплату Bürgergeld, покрывающую базовые социальные нужды.

В 2024 году размер пособия Bürgergeld составляет:

563 евро для одиноких лиц (25,6 тыс. грн)

506 евро для партнеров в семейных парах (22,9 тыс. грн)

451 евро для взрослых в заведениях (20,3 тыс. грн)

471 евро для подростков 14-17 лет (21,2 тыс. грн)

390 евро для детей 6-13 лет (17,6 тыс. грн)

357 евро для детей до 5 лет (16,1 тыс. грн)

Также родители школьников могут получить помощь на приобретение школьных принадлежностей – 130 евро (5,8 тыс. грн) в первом полугодии и 65 евро (2,9 тыс. грн) во втором полугодии.

Добавим, что с 1 января 2025 года беженцам в ФРГ будут снижать размер помощи (Bürgergeld) на 30% в течение трех месяцев, если они отклонят разумное предложение по трудоустройству. А для тех, кто после получения Bürgergeld устроился на работу и проработал минимум год, предусмотрен бонус в размере тысячи евро (45,2 тыс. грн).

1 января 2025 украинцам изменят условия выплат по программе Bürgergeld (фото: Getty Images)

Какую страну выбрать

Преимуществом Германии являются более высокие выплаты. Но стоит учесть, что стоимость жизни там на 46% дороже, чем в Польше.

В Германии лучшая миграционная политика, которая охватывает процессы приема, интеграции и адаптации беженцев. Здесь предлагают языковые курсы, разнообразные льготы, ярмарки вакансий и т. д. В Польше уровень такой поддержки беженцев ниже.

Главным недостатком жизни в Германии беженцы называют то, что сложно выучить язык на должном уровне, чтобы трудоустроиться на высокооплачиваемую работу. При этом данные свидетельствуют, что треть украинцев в Германии высококвалифицированные специалисты с высшим образованием. Зато польский язык многим дается легче для изучения, поскольку он близкий к украинскому.

Также некоторые украинцы предпочитают жить в Польше, потому что оттуда ближе добираться в Украину, чтобы хоть изредка видеться с родными.