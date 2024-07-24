ua en ru
Ср, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трамп заявил, что будет участвовать в дебатах с Харрис

Среда 24 июля 2024 12:46
UA EN RU
Трамп заявил, что будет участвовать в дебатах с Харрис Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бывший президент США Дональд Трамп намерен провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Он подчеркнул, что готов встретиться с ней не один раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News. В последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дебаты проводил более консервативный телеканал Fox News, называя ABC "шутом".

Однако во время телефонной конференции с репортерами Трамп заявил, что будет вести дебаты с Харрис, независимо от того, будет ли это ABC, и сказал, что он "готов провести больше, чем одни дебаты на самом деле".

Хотя Трамп выразил недовольство программой ABC, которую он посмотрел в понедельник и счел благоприятной для президента Джо Байдена и Камалы Харрис, он подчеркнул важность дебатов для президентской гонки.

"Я считаю, что, независимо от того, выдвигаетесь от демократов или республиканцев, проведение дебатов - это обязательное условие," - сказал Трамп.

Выход Байдена из президентской гонки

21 июля действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов, намеченных на 5 ноября 2024 года. Это решение было принято из-за проблем со здоровьем и поражения Трампу в первом туре дебатов.

Вместо Байдена новым потенциальным кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис, которая уже собрала достаточно голосов внутри партии для выдвижения на пост президента.

По последнему соцопросу, Харрис опережает Трампа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выборы в США Дональд Трамп Камала Харрис
NEWS
Мобилизация, потери и границы 1991 года. Главное из интервью Сырского о войне
Мобилизация, потери и границы 1991 года. Главное из интервью Сырского о войне
DAILY
Лимит (не)ограничен. Почему РФ не сможет воевать годами, или когда у Путина закончатся люди
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Лимит (не)ограничен. Почему РФ не сможет воевать годами, или когда у Путина закончатся люди