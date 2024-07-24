Трамп заявил, что будет участвовать в дебатах с Харрис
Бывший президент США Дональд Трамп намерен провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Он подчеркнул, что готов встретиться с ней не один раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News. В последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дебаты проводил более консервативный телеканал Fox News, называя ABC "шутом".
Однако во время телефонной конференции с репортерами Трамп заявил, что будет вести дебаты с Харрис, независимо от того, будет ли это ABC, и сказал, что он "готов провести больше, чем одни дебаты на самом деле".
Хотя Трамп выразил недовольство программой ABC, которую он посмотрел в понедельник и счел благоприятной для президента Джо Байдена и Камалы Харрис, он подчеркнул важность дебатов для президентской гонки.
"Я считаю, что, независимо от того, выдвигаетесь от демократов или республиканцев, проведение дебатов - это обязательное условие," - сказал Трамп.
Выход Байдена из президентской гонки
21 июля действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов, намеченных на 5 ноября 2024 года. Это решение было принято из-за проблем со здоровьем и поражения Трампу в первом туре дебатов.
Вместо Байдена новым потенциальным кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис, которая уже собрала достаточно голосов внутри партии для выдвижения на пост президента.
По последнему соцопросу, Харрис опережает Трампа.
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