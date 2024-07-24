Трамп заявил, что будет участвовать в дебатах с Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп намерен провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Он подчеркнул, что готов встретиться с ней не один раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News. В последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дебаты проводил более консервативный телеканал Fox News, называя ABC "шутом".

Однако во время телефонной конференции с репортерами Трамп заявил, что будет вести дебаты с Харрис, независимо от того, будет ли это ABC, и сказал, что он "готов провести больше, чем одни дебаты на самом деле".

Хотя Трамп выразил недовольство программой ABC, которую он посмотрел в понедельник и счел благоприятной для президента Джо Байдена и Камалы Харрис, он подчеркнул важность дебатов для президентской гонки.

"Я считаю, что, независимо от того, выдвигаетесь от демократов или республиканцев, проведение дебатов - это обязательное условие," - сказал Трамп.