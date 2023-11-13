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Больше чем под Бахмутом. Барабаш рассказал о потерях россиян на Авдеевском направлении

Фото: потери россиян под Авдеевкой превысили их потери под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Потери россиян на Авдеевском направлении уже превысили их потери и в Угледаре, и под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша.

По данным Барабаша, со стороны российских военных уже однозначно несколько тысяч погибших, минимум три-четыре тысячи.

"Ну и раненых там уже точно семь-восемь тысяч. Многие говорят, что потери врага на Авдеевском направлении уже превысили его потери и в Угледаре, и в Бахмуте", - подчеркнул глава ОВА.

Относительно техники, по данным Барабаша, цифры называют разные. Одни сообщают, что оккупанты потеряли более 200 единиц техники, другие - что более 400.

"Я больше склонен ко второму варианту. Ведь только за первые сутки этого обострения, 10 октября, когда они ушли, ехало почти 100 единиц техники и около 60 из нее было уничтожено. Они шли колоннами, во время первой волны много техники уничтожено", - пояснил он.

Бои за террикон

Барабаш пояснил, что бои между украинскими и российскими военными сейчас происходят в районе самого террикона.

"Террикон в целом ценности не имеет, это - просто насыпь угольной породы. Сейчас это серая зона и бои продолжаются в районе этого террикона. Просто сама Авдеевка, весь этот плацдарм, весь город географически расположен на высоте, из Авдеевки видно Донецк и Ясиноватую. Именно поэтому им это нужно", - пояснил глава ОВА.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской МВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

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