Більше ніж під Бахмутом. Барабаш розповів про втрати росіян на Авдіївському напрямку

За даними Барабаша, з боку російських військових вже однозначно кілька тисяч загиблих, мінімум три-чотири тисячі.

"Ну і поранених там уже точно сім-вісім тисяч. Багато хто каже, що втрати ворога на Авдіївському напрямку вже перевищили його втрати й у Вугледарі, й у Бахмуті", - наголосив глава ОВА.

Щодо техніки, за даними Барабаша, цифри називають різні. Одні повідомляють, що окупанти втратили понад 200 одиниць техніки, інші - що понад 400.

"Я більше схильний до другого варіанту. Адже тільки за першу добу цього загострення, 10 жовтня, коли вони пішли, їхало майже 100 одиниць техніки й близько 60 з неї було знищено. Вони йшли колонами, під час першої хвилі багато техніки знищено", - пояснив він.

Бої за терикон

Барабаш пояснив, що бої між українськими та російськими військовими зараз відбуваються в районі самого терикону.

"Терикон загалом цінності не має, це - просто насип вугільної породи. Зараз це сіра зона і бої тривають у районі цього терикону. Просто сама Авдіївка, весь цей плацдарм, все місто географічно розташоване на висоті, з Авдіївки видно Донецьк і Ясинувату. Саме тому їм це потрібно", - пояснив глава ОВА.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що в районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.

Раніше начальник Авдіївської МВА висловив думку, що російські війська швидше за все готові до третьої хвилі штурму міста, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом і чому росіяни активізували наступ саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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