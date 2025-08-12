Больше мест к морю: УЗ запускает дополнительный поезд на популярный маршрут

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд, который поможет доехать к морю в августе текущего года большему количеству пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В компании рассказали, что "Укрзализныця" добавляет "места в Одессу в августе".
Речь идет о назначении дополнительного поезда №265/266 "Киев - Одесса", который:
В обратном направлении - из Одессы - этот поезд УЗ:
Отмечается, что в составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения.
Купить билеты на него можно:
Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.
Для того чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов, компания ввела в тестовом режиме верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" - для ряда популярных поездов.
Читайте также, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.