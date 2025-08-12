RU

Общество Образование Деньги Изменения

Больше мест к морю: УЗ запускает дополнительный поезд на популярный маршрут

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд к морю (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд, который поможет доехать к морю в августе текущего года большему количеству пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

В какие дни и как именно будет курсировать дополнительный поезд УЗ

В компании рассказали, что "Укрзализныця" добавляет "места в Одессу в августе".

Речь идет о назначении дополнительного поезда №265/266 "Киев - Одесса", который:

  • будет отправляться из Киева 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа - в 8:40;
  • прибывать в Одессу - в 18:08.

В обратном направлении - из Одессы - этот поезд УЗ:

  • будет отправляться 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа - в 11:27;
  • прибывать в Киев - в 20:20.

Отмечается, что в составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения.

Купить билеты на него можно:

  • в приложении "Укрзализныци";
  • на сайте booking.uz.gov.ua;
  • в кассах вокзалов.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.

Для того чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов, компания ввела в тестовом режиме верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" - для ряда популярных поездов.

Читайте также, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

