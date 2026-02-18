Все больше европейцев поддерживают диктатуру, эксперты бьют тревогу: чем это грозит

22% граждан из пяти стран Европы считают диктатуру лучше демократии при определенных обстоятельствах, в то же время четверть не против предоставить "сильному лидеру" чрезвычайные полномочия - даже ценой ограничения демократических процедур.
Как передает РБК-Украина, об этом, об этом сообщает POLITICO со ссылкой на результаты социологического исследования.
Исследование провел институт AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab. Опрос длился с 25 ноября по 16 декабря 2025 года и охватил пять стран:
Греция
Франция
Швеция
Великобритания
Румыния
Социологи отмечают: большинство граждан все же поддерживают демократическую модель как базовый принцип, однако все больше людей разочарованы тем, как она функционирует на практике.
По данным опроса, уровень недовольства тем, как работает демократия в конкретных странах, существенно отличается:
в Греции - 76% респондентов заявили, что система не работает должным образом;
во Франции - 68%;
в Румынии - 66%;
в Великобритании - 42%;
в Швеции - 32%.
Таким образом, в южных и восточноевропейских странах уровень разочарования значительно выше, чем в северных.
Аналитики объясняют это сочетанием экономических трудностей, высокой инфляции последних лет, миграционного кризиса, падения доверия к традиционным партиям и общей усталости от политической нестабильности.
Отдельный блок исследования касался отношения к авторитарным инструментам управления.
26% опрошенных согласились с утверждением, что "эффективному и способному лидеру" можно предоставить временные диктаторские полномочия для решения кризисных ситуаций - даже если это будет означать ослабление парламентского контроля и ограничение демократических процедур.
При этом младшие респонденты и люди с высшим образованием в отдельных странах демонстрировали неожиданно высокий уровень терпимости к такой модели.
Эксперты, опрошенные POLITICO, указывают на несколько ключевых факторов:
ощущение, что правительства не способны быстро реагировать на кризисы;
рост социального неравенства;
информационную поляризацию и распространение дезинформации;
потерю доверия к политическим элитам.
Вместе с тем исследование подчеркивает: даже среди тех, кто допускает преимущество авторитарного подхода, большинство не выступает за полный отказ от выборов или отмену основных прав и свобод. Скорее речь идет о запросе на скорость, эффективность и "жесткие решения".
Авторы исследования считают, что результаты должны стать серьезным сигналом для европейских правительств. Разрыв между формальной поддержкой демократических ценностей и практическим разочарованием в их реализации может создавать благоприятную почву для усиления популистских и радикальных политических сил.
На фоне войны России против Украины, вызовов безопасности и экономической турбулентности вопрос доверия к демократическим институтам становится одним из ключевых для будущего Европы.
