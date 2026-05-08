Главное: Изменение формата: Украина окончательно отказалась от советского "Дня победы" 9 мая в пользу общеевропейской традиции чествования 8 мая.

Украина окончательно отказалась от советского "Дня победы" 9 мая в пользу общеевропейской традиции чествования 8 мая. Историческая правда: Именно 8 мая 1945 года в 23:01 вступил в силу Акт о капитуляции Германии.

Историческая правда: Именно 8 мая 1945 года в 23:01 вступил в силу Акт о капитуляции Германии. Акцент на памяти: Вместо победных маршей Украина фокусируется на чествовании миллионов погибших, используя красный мак как символ трагедии.

Акцент на памяти: Вместо победных маршей Украина фокусируется на чествовании миллионов погибших, используя красный мак как символ трагедии. Вклад Украины: Более 8 миллионов погибших и 7 миллионов мобилизованных насчитывается в нашей стране.

Вклад Украины: Более 8 миллионов погибших и 7 миллионов мобилизованных насчитывается в нашей стране. Новая угроза: Сегодня Украина проводит параллели между нацистским режимом и современным рашизмом, подчеркивая, что зло снова вернулось в Европу.

Новая угроза: Сегодня Украина проводит параллели между нацистским режимом и современным рашизмом, подчеркивая, что зло снова вернулось в Европу. Законодательное закрепление: С 2023 года 8 мая является официальным государственным праздником - Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Сегодня Украина вместе с большинством стран Европы не "празднует войну", а чтит память погибших, ветеранов, жертв нацизма и всех, кто боролся против тоталитаризма.

Почему Украина перешла на 8 мая

До 2023 года в Украине официально существовали две даты: 8 мая как День памяти и примирения и 9 мая как День победы над нацизмом. Однако после полномасштабного вторжения РФ государство окончательно отказалось от советской модели чествования войны.

В мае 2023 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Уже 29 мая парламент поддержал это решение.

Таким образом Украина официально синхронизировала свою традицию чествования завершения Второй мировой войны с европейской практикой.

Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Эту дату считают символом завершения войны в Европе.

Почему 9 мая стало противоречивой датой

В СССР 9 мая постепенно превратили не просто в день памяти, а в масштабный культ "победы". Особенно активно эту тему начали использовать в советской пропаганде после 1960-х годов. Впоследствии Россия построила вокруг этого целую государственную идеологию.

В Украинском институте национальной памяти отмечают: память о Второй мировой не должна быть оправданием новых войн или агрессии. Именно поэтому современная украинская модель делает акцент не на "триумфе", а на человеческих потерях, трагедии войны и памяти о жертвах.

Символом памяти в Украине, как и во многих странах мира, стал красный мак.

Какой была роль Украины во Второй мировой войне

Для Украины Вторая мировая война началась еще 1 сентября 1939 года - с нападения нацистской Германии на Польшу и бомбардировки Львова и других украинских городов.

Тогда украинцы не имели собственного независимого государства и были разделены между разными странами. Украинские земли стали одним из главных театров боевых действий в Европе.

По данным Украинского института национальной памяти, около 7 миллионов украинцев были мобилизованы в Красную армию. В то же время украинцы воевали и в других армиях Антигитлеровской коалиции, а также в рядах украинского освободительного движения.

Потери Украины в войне были колоссальными. Всего погибли более 8 миллионов украинцев и представителей других народов, проживавших на территории Украины.

Почему сегодня эта дата звучит по-новому

После начала полномасштабной войны России против Украины тема Второй мировой войны приобрела новый смысл. Украина все чаще проводит параллели между преступлениями тоталитарных режимов прошлого и современной российской агрессией.

Историки отмечают, что после нацизма и коммунизма мир столкнулся с новой агрессивной идеологией - рашизмом. Именно поэтому сегодня украинцы снова вынуждены с оружием в руках защищать не только свое государство, но и безопасность всей Европы.