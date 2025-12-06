ua en ru
День ВСУ: как украинская армия прошла путь от провозглашения независимости до большой войны

Суббота 06 декабря 2025 06:40
UA EN RU
День ВСУ: как украинская армия прошла путь от провозглашения независимости до большой войны Фото: Украина 6 декабря отмечает День Вооруженных сил (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил - государственный праздник, установленный Верховной Радой в 1993 году в честь украинского войска. Дату выбрали неслучайно: именно 6 декабря 1991 года был принят Закон "О Вооруженных Силах Украины", который стал точкой отсчета новейшей истории армии.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Праздник также совпадает с началом Первого зимнего похода Армии УНР и с Днем святого Николая - после перехода украинских церквей в 2023 году на новоюлианский и григорианский календари.

Миссия и задачи Вооруженных сил Украины

Согласно Конституции, именно на Вооруженные силы возложена оборона государства, защита суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности. Армия сдерживает вооруженную агрессию России, охраняет воздушное и подводное пространство в пределах территориального моря, участвует в борьбе с терроризмом и обеспечивает национальную безопасность.

Подразделения ВСУ могут привлекаться к:

  • мероприятий военного и чрезвычайного положения;
  • сдерживанию и отпору российской агрессии;
  • организации и поддержания движения сопротивления;
  • информационно-психологических операций;
  • борьбе с пиратством и терроризмом;
  • защиты украинских граждан и имущества за рубежом;
  • усиления охраны государственной границы;
  • защиты суверенных прав Украины в исключительной морской экономической зоне;
  • предотвращения распространения оружия массового поражения и незаконных перевозок оружия или наркотиков в открытом море;
  • ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
  • участия в международных миротворческих и антитеррористических операциях.

Как организована украинская армия

Вооруженные силы Украины состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей, военных учебных заведений, учебных подразделений и учреждений. Во главе войска стоит главнокомандующий - генерал Александр Сырский.

День ВСУ: как украинская армия прошла путь от провозглашения независимости до большой войны
Главнокомандующий ВСУ - генерал Александр Сырский (фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Виды ВСУ:

  • Сухопутные войска;
  • Воздушные Силы;
  • Военно-Морские Силы.

Отдельные роды сил:

  • Силы специальных операций;
  • Силы территориальной обороны;
  • Силы логистики;
  • Силы поддержки;
  • Медицинские силы;
  • Силы беспилотных систем.

Отдельные рода войск:

  • Десантно-штурмовые войска;
  • Войска связи и кибербезопасности.

Каждый из компонентов выполняет собственные задачи - от оборонительных операций на фронте до логистики, киберзащиты, работы с оружием и дронами. Вместе они формируют систему, которая обеспечивает устойчивость и боевую способность украинской армии в войне против России.

Начало формирования украинской армии

Современные Вооруженные силы Украины формировались вместе с восстановлением украинской государственности. 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла постановление "О военных формированиях в Украине", подчинив все войска парламенту, создав Министерство обороны и начав процесс построения собственной армии. Это стало фундаментом для формирования ВСУ как отдельного института независимого государства.

День ВСУ: как украинская армия прошла путь от провозглашения независимости до большой войны
Приказ Министра обороны Украины от 23 декабря 1991 года № 4 о создании Вооруженных сил Украины (фото: wikipedia.org)

Становление войска происходило в условиях советского наследия: офицерский корпус на территории Украины преимущественно состоял из россиян, тогда как тысячи украинских офицеров служили в дальних округах. Еще до провозглашения независимости в стране усиливалось движение за создание собственной армии - от акций протеста до требований служить на территории Украины. В то же время формировались первые концепции будущих ВСУ, а важную роль играли офицерские съезды и Союз офицеров Украины.

6 декабря 1991 года парламент принял законы "Об обороне Украины" и "О Вооруженных Силах Украины" и утвердил текст военной присяги. Министр обороны Константин Морозов первым принял ее в Верховной Раде. В начале 1992 года началось массовое добровольное приведение частей к присяге. Украина получила один из крупнейших военных потенциалов в Европе - тысячи единиц техники и третий по величине ядерный арсенал, но при этом должна была сокращать войска и адаптировать их к новым реалиям.

Проблема Черноморского флота

Одним из самых острых вызовов стал Черноморский флот. Несмотря на территориальную принадлежность, длительные переговоры с Россией завершились тем, что Украина получила лишь часть кораблей, а базы ЧФ РФ остались в Крыму - решение, последствия которого впоследствии стали фатальными для безопасности государства.

День ВСУ: как украинская армия прошла путь от провозглашения независимости до большой войны
Военно-Морские Силы Украины (фото: facebook.com/MinistryofDefence UA)

Реформы, которые стали точкой невозврата

В конце 1990-х - 2000-х годов ВСУ проходили период глубоких реформ: была введена трехвидовая структура (Сухопутные войска, Воздушные силы, ВМС), изменено военно-административное деление, части реорганизовывали в бригады, сокращалась численность до примерно 180-200 тысяч. Государство декларировало переход на контрактную основу, однако армия оставалась недофинансированной, а вооружение - советским.

Российская агрессия 2014 года в корне изменила украинскую армию. ВСУ проходили масштабную мобилизацию, создавали новые бригады, восстанавливали систему управления и военное образование. В 2016 году были сформированы Силы специальных операций, а Десантно-штурмовые войска получили статус отдельного рода. Активно развивалась территориальная оборона.

Перевооружение и развитие в 2014-2022 годах

Параллельно началось системное перевооружение: войска получали бронетранспортеры БТР-3/БТР-4, танки "Булат" и "Оплот", ПТРК "Стугна", ракеты "Ольха" и "Нептун". Усиливались Воздушные силы и ВМС, появлялись ударные беспилотники, росло сотрудничество с НАТО и международными партнерами.

День ВСУ: как украинская армия прошла путь от провозглашения независимости до большой войны
Военная техника в Украине (фото: facebook.com/GeneralStaff)

К 2022 году Вооруженные силы Украины прошли путь от наследника советской военной группировки до современной, гибкой и закаленной в боях армии. Собственные доктрины, модернизированное вооружение, новая структура и мощная поддержка общества стали фундаментом, который позволил выстоять в первые месяцы полномасштабного вторжения и продолжать борьбу за независимость.

ВСУ сегодня

В 2025 году Вооруженные силы Украины - это большая, модернизированная и многокомпонентная армия, которая одновременно ведет оборону против России, внедряет стандарты НАТО и продолжает самую масштабную трансформацию за всю историю независимости.

Численность украинского войска остается одной из крупнейших в Европе. По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на январь 2025 года в армии служат около 880 тысяч военных, непосредственно вовлеченных в боевые действия на фронте. По данным The Military Balance 2025 и Global Firepower, общая численность ВСУ оценивается в пределах 880-990 тысяч человек. Это значительный мобилизационный ресурс, который Верховная Рада утверждает законом.

День ВСУ: как украинская армия прошла путь от провозглашения независимости до большой войны
Украинский военный (фото: GettyImages)

В то же время позиция Украины в рейтинге сильнейших армий мира демонстрирует тенденцию к снижению. Если в 2021 году Вооруженные силы Украины занимали 25-е место по версии Global Firepower, то в 2023 году - благодаря поддержке партнеров - поднялись до 15-й строчки. Впрочем, в 2024 году Украина опустилась на 18-ю позицию, а в рейтинге на 2025 год - уже на 20-ю среди 145 стран.

Ранее РБК-Украина рассказывало историю Дня защитников и защитниц Украины: когда отмечают и какие традиции связаны с этим днем. Также писали о Дне погибших защитников Украины, когда он появился и как отмечают в нашей стране.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Центр исследований военной истории ВСУ, сайт Вооруженных сил Украины, Закон Украины "О Вооруженных Силах Украины", Global Fire Power, The Military Balance 2025, wikipedia.org.

