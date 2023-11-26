ЮНИСЕФ для прифронтовых районов Украины выделит 450 млн долларов: на что пойдут средства

ЮНИСЕФ в следующем году Украине выделит 450 млн долларов, которые направят на поддержку прифронтовых регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.