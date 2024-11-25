Переселенці в Україні можуть отримати по 10 тисяч гривень допомоги: хто у списку на виплати

Переселенці в Україні можуть одержати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. Виплати розраховані на сім'ї з дітьми.

На сьогоднішній день 22 550 домогосподарств отримали виплати в розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини. Загалом підтримкою охоплено близько 74 тисяч осіб, серед яких майже 38 тисяч - діти.

Хто може отримати допомогу

Допомога надається сім’ям, які відповідають одному чи кільком критеріям вразливості:

у складі сім’ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

родина є багатодітною, має дітей до 18 років;

дітей виховує одинока мати або батько;

сім’я з дітьми до 18 років визнана малозабезпеченою.

Як отримати виплату

Для подання заяви на допомогу евакуйованим родинам необхідно звертатися до органу соціального захисту населення у громаді, де вони тимчасово проживають.

Програма ЮНІСЕФ спрямована на підтримку найбільш вразливих верств населення, допомагаючи їм впоратися з викликами, спричиненими війною, та забезпечити основні потреби.

ЮНІСЕФ (United Nations Children's Fund) - це дитячий фонд ООН, міжнародна організація, що займається захистом прав дітей, надаючи гуманітарну допомогу, підтримку у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. ЮНІСЕФ активно працює у більш ніж 190 країнах, сприяючи покращенню життєвих умов дітей і їх сімей, особливо в кризових ситуаціях, таких як війни, стихійні лиха, гуманітарні катастрофи.

Основні напрямки роботи ЮНІСЕФ включають: