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Переселенці в Україні можуть отримати по 10 тисяч гривень допомоги: хто у списку на виплати

Україна, Понеділок 25 листопада 2024 18:33
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Переселенці в Україні можуть отримати по 10 тисяч гривень допомоги: хто у списку на виплати Фото: екстрена допомога від ЮНІСЕФ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Переселенці в Україні можуть одержати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. Виплати розраховані на сім'ї з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На сьогоднішній день 22 550 домогосподарств отримали виплати в розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини. Загалом підтримкою охоплено близько 74 тисяч осіб, серед яких майже 38 тисяч - діти.

Хто може отримати допомогу

Допомога надається сім’ям, які відповідають одному чи кільком критеріям вразливості:

  • у складі сім’ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
  • родина є багатодітною, має дітей до 18 років;
  • дітей виховує одинока мати або батько;
  • сім’я з дітьми до 18 років визнана малозабезпеченою.

Як отримати виплату

Для подання заяви на допомогу евакуйованим родинам необхідно звертатися до органу соціального захисту населення у громаді, де вони тимчасово проживають.

Програма ЮНІСЕФ спрямована на підтримку найбільш вразливих верств населення, допомагаючи їм впоратися з викликами, спричиненими війною, та забезпечити основні потреби.

ЮНІСЕФ (United Nations Children's Fund) - це дитячий фонд ООН, міжнародна організація, що займається захистом прав дітей, надаючи гуманітарну допомогу, підтримку у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. ЮНІСЕФ активно працює у більш ніж 190 країнах, сприяючи покращенню життєвих умов дітей і їх сімей, особливо в кризових ситуаціях, таких як війни, стихійні лиха, гуманітарні катастрофи.

Основні напрямки роботи ЮНІСЕФ включають:

  • Захист прав дітей.
  • Надання медичної допомоги та вакцин.
  • Підтримка освіти та розвитку.
  • Запобігання дитячій праці та насильству.
  • Підтримка розвитку дітей з інвалідністю.

Нагадаємо,що українські школи на прифронтових територіях зможуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ на 2024/2025 навчальний рік.

Крім того, ЮНІСЕФ наступного року Україні виділить 450 млн доларів, які спрямують на підтримку прифронтових регіонів країни.

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