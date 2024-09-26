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Школы в 10 областях Украины получат до 300 тысяч гривен: на что пойдут деньги

Четверг 26 сентября 2024 19:08
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Школы в 10 областях Украины получат до 300 тысяч гривен: на что пойдут деньги Фото: подземная школа, Харьков (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Украинские школы на прифронтовых территориях смогут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ на 2024/2025 учебный год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующее постановление "О реализации совместного с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) проекта о предоставлении денежной помощи заведениям общего среднего образования на 2024/25 учебный год" было одобрено сегодня правительством Украины.

Проект этого документа разработало Минреинтеграции совместно с Минобразования в рамках реализации реформы школьного питания в Украине, инициированной Первой леди Еленой Зеленской.

Сообщается, что этот акт утверждает порядок и условия получения денежной помощи от ЮНИСЕФ заведениями общего среднего образования.

Таким образом, размер пособия каждому заведению будет составлять 290 500 гривен. Она будет предоставляться разово в течение учебного года. Общая сумма проекта составляет более 100 миллионов гривен.

"Эти средства могут использоваться для ремонта и модернизации школьных столовых, а также для подготовки к зимнему сезону", - отметили в министерстве.

Получить помощь могут школы только в 10 областях Украины, а именно:

  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожский,
  • Луганской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Сумской,
  • Черниговской,
  • Харьковской,
  • в Херсонской областях.

Раньше мы сообщали, что в украинских школах появятся спецклассы. Кто у них будет учиться – читайте в нашем материале.

Недавно стало известно, что в Украине могут быть отменены ГНА для учеников 4, 9 и 11 классов.

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ЮНИСЕФ Школа
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