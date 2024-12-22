"Не хочу думать о Дюбуа". Усик поделился планами после победы над Фьюри

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что будет делать после победы над британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out .

"Бой века" в аравийском Эр-Рияде завершился полным триумфом украинского чемпиона. Преимущество Усика над Фьюри признали все судьи единогласным решением.

Сразу после завершения поединка украинца вызвал на бой другой британец - чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Даниэль Дубуа.

"Сейчас я хочу вернуться домой, отдохнуть, отключить телефон. Закрыться в своем доме, сесть и смотреть на небо, - ответил Усик после победы, - Хочу просто поиграть со своими детьми и не думать о боксе, Дюбуа, Тайсоне Фьюри".

Между тем боксерское сообщество уже готовит почву для возможного противостояния обладателей чемпионских поясов за титул абсолютного в хевивейте.

В частности глава управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил, что готов взяться за организацию поединка Усик - Дюбуа. Но для этого надо, чтобы британец в феврале успешно защитил свой тул в поединке против новозеландца Джозефа Паркера.

"Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть его бой с Усиком. Еще я хочу увидеть поединок Фьюри, возможно, с Джошуа. Мы решим", - сказал Аль аш-Шейх в комментарии ютуб-каналу The Stomping Ground.

Возможный бой Усик - Дюбуа: что известно

Украинец и британец собрали в своих руках чемпионские титулы по всем самым престижным версиям. Усик владеет поясами по версиям WBC, WBO и WBA, Дюбуа - IBF. В противостоянии между ними может определиться новый абсолютный чемпион мира.

У британца назначена первая защита звания на 22 февраля 2025 года. Спорить за титул с ним будет новозеландец Паркер. Усик и Дюбуа однажды уже встречались на ринге - в августе 2023 года украинец нокаутировал соперника в девятом раунде. 27-летний британец считает то поражение несправедливым.

Если Дюбуа победит Паркера, а команды чемпионов договорятся об объединительном бое, он может состояться во второй половине 2025 года.