На белорусском "Куполе" снова активное движение вертолетов: то ли увозят, то ли привозят

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Беларускі Гаюн".

По информации "Гаюна", сегодня, 10 февраля, в 08:00 с аэродрома "Мачулищи" взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ, который направился к Волме (под Минском) на территорию так называемой "Площадки 400. Купол", где, по данным "Гаюна", размещается командный центр белорусской группировки ВС РФ.

"После этого борт взлетел с "Купола" в 08:10, вероятно, что он кого-то туда привез или забрал, как уже было ровно неделю назад, 3 февраля", - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа напоминает, что на территории "Площадки 400. Купол" по меньшей мере с начала марта 2022 года работала система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая способствовала сильным помехам навигационных систем GPS/GLONASS. Вероятно, средства РЭБ служили прикрытием/защитой для командного пункта.

Кроме того, продолжаются активные полеты вертолетов и самолетов над территорией Беларуси: