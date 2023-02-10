На белорусском "Куполе" снова активное движение вертолетов: то ли увозят, то ли привозят
Утром 10 февраля на территорию "Площадка 400. Купол" снова прилетал вертолет Воздушных сил российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
По информации "Гаюна", сегодня, 10 февраля, в 08:00 с аэродрома "Мачулищи" взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ, который направился к Волме (под Минском) на территорию так называемой "Площадки 400. Купол", где, по данным "Гаюна", размещается командный центр белорусской группировки ВС РФ.
"После этого борт взлетел с "Купола" в 08:10, вероятно, что он кого-то туда привез или забрал, как уже было ровно неделю назад, 3 февраля", - говорится в сообщении.
Мониторинговая группа напоминает, что на территории "Площадки 400. Купол" по меньшей мере с начала марта 2022 года работала система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая способствовала сильным помехам навигационных систем GPS/GLONASS. Вероятно, средства РЭБ служили прикрытием/защитой для командного пункта.
Кроме того, продолжаются активные полеты вертолетов и самолетов над территорией Беларуси:
- в 08:00 из Мачулищ в направлении Барановичей полетела группа вертолетов ПКС РФ;
- в 08:15 из Мачулищи в направлении Лунинец направился вертолет Ми-8 ВВС Беларуси;
- начиная с 10:30 с аэродрома "Барановичи" на аэродром "Мачулищи" летают истребители. На момент сообщения известно минимум о 5 единицах, которые сели в Мачулищах.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что в Беларуси уже в третий раз за день взлетел российский самолет-разведчик. Также взлетел потенциальный носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал".
В начале февраля мы писали, что в Беларуси впервые с ноября прошлого года заметили активность авиации в районе "Площадки 400. Купол" под Минском, где может находиться командный центр белорусской группировки ВС РФ.
Напомним, что до этого в Беларуси снова взлетали МиГи с самолетом-разведчиком, по Украине была масштабная тревога.
Сегодня россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. РБК-Украина сообщало все подробности атаки.
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