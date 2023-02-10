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На білоруському "Куполі" знову активний рух гелікоптерів: чи то увозять, чи то привозять

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Білорусь, П'ятниця 10 лютого 2023 17:18
На білоруському "Куполі" знову активний рух гелікоптерів: чи то увозять, чи то привозять Фото: на білоруських аеродромах пожвавішав рух літаків і гвинтокрилів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Зранку 10 лютого на територію "Майданчик 400. Купол" знову прилітав гелікоптер Повітряних сил російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

За інформацією "Гаюна", сьогодні, 10 лютого, о 08:00 з аеродрому "Мачулищі" злетів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ, який попрямував до Волми (під Мінськом) на територію так званого "Майданчика 400. Купол", де, за даними "Гаюна", розміщується командний центр білоруського угруповання ЗС РФ.

"Після цього борт злетів з "Купола" о 08:10, ймовірно, що він когось туди привіз або забрав, як уже було рівно тиждень тому, 3 лютого", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група нагадує, що на території "Майданчика 400. Купол" щонайменше з початку березня 2022 року працювала система радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка сприсиняла сильні перешкоди навігаційних систем GPS/GLONASS. Ймовірно, що засоби РЕБ служили прикриттям/захистом для командного пункту.

На білоруському &quot;Куполі&quot; знову активний рух гелікоптерів: чи то увозять, чи то привозять

Крім того, продовжуються активні польоти гелікоптерів і літаків над територією Білорусі:

  • о 08:00 з Мачулищ у напрямку Барановичів полетіла група гелікоптерів ПКС РФ;
  • о 08:15 з Мачулищи у напрямку Лунинець попрямував гелікоптер Мі-8 ВПС Білорусі;
  • починаючи з 10:30 з аеродрому "Барановичі" на аеродром "Мачулищі" прямують винищувачі. На момент допису відомо мінімум про 5 одиниць, які сіли в Мачулищах.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у Білорусі вже втретє за день злетів російський літак-розвідник. Також злетів потенційний носій гіперзвукових ракет "Кинджал".

На початку лютого ми писали, що у Білорусі вперше з листопада минулого року помітили активність авіації в районі "Майданчика 400. Купол" під Мінськом, де може перебувати командний центр білоруського угруповання ЗС РФ.

Нагадаємо, що до цього у Білорусі знову злітали МіГи з літаком-розвідником, по Україні була масштабна тривога.

Сьогодні росіяни здійснили черговий масований обстріл України. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.

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