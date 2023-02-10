На білоруському "Куполі" знову активний рух гелікоптерів: чи то увозять, чи то привозять

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Беларускі Гаюн".

За інформацією "Гаюна", сьогодні, 10 лютого, о 08:00 з аеродрому "Мачулищі" злетів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ, який попрямував до Волми (під Мінськом) на територію так званого "Майданчика 400. Купол", де, за даними "Гаюна", розміщується командний центр білоруського угруповання ЗС РФ.

"Після цього борт злетів з "Купола" о 08:10, ймовірно, що він когось туди привіз або забрав, як уже було рівно тиждень тому, 3 лютого", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група нагадує, що на території "Майданчика 400. Купол" щонайменше з початку березня 2022 року працювала система радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка сприсиняла сильні перешкоди навігаційних систем GPS/GLONASS. Ймовірно, що засоби РЕБ служили прикриттям/захистом для командного пункту.

Крім того, продовжуються активні польоти гелікоптерів і літаків над територією Білорусі: