В Беларуси снова взлетели МиГи с самолетом-разведчиком, по Украине масштабная тревога

В Беларуси уже второй раз за день сообщают о взлете российского истребителя и самолета-разведчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" .

14:27. В Беларуси приземлился последний российский истребитель в 14.23.

14:22. В Беларуси сел второй МиГ в 14:19.

14:13. В 14:10 в Беларуси приземлился еще один МиГ.

13:58. В Беларуси сообщают о посадке одного из российских истребителей на аэродроме Мачулищи в 13:55.

13:22. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщает об угрозе ракетной атаки.

По данным мониторинговой группы, самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ поднялся в небо в 13:00 с аэродрома Мачулищи.

А взлет истребителя МИГ 31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", зафиксирован в 13:05. Еще один МИГ взлетел с аэродрома Мачулищи в 13:13. Вылет третьего истребителя зафиксирован в 13:15.

По состоянию на 13:20 воздушную тревогу объявили почти по всей территории нашей страны.

Напомним, что сегодня россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. РБК-Украина сообщало все подробности атаки.

Также добавим, что российские ракеты, которые летели из акватории Черного моря, пересекли границы Молдовы и Румынии.

При этом в Молдове подтвердили вторжение ракеты в свое воздушное пространство, а в Румынии заявили, что ракета пролетела в 35 км от границы.

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