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Возле командного центра ВС РФ под Минском впервые с ноября заметили авиацию, - "Гаюн"

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Пятница 03 февраля 2023 13:16
Возле командного центра ВС РФ под Минском впервые с ноября заметили авиацию, - "Гаюн" Фото: возле командного центра ВС РФ под Минском впервые с ноября заметили авиацию (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларуси впервые с ноября прошлого года заметили активность авиации в районе "Площадки 400. Купол" под Минском, где может находиться командный центр беларусской группировки ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Как сообщают мониторщики, сегодня в 09:08 с аэродрома Мачулищи взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ, который в 09:18 приземлился в Волме (под Минском) на территории так называемой "Площадки 400. Купол", где может находиться командный центр беларусской группировки ВС РФ .

Там вертолет пробыл всего 2 минуты, сразу после этого он направился на аэродром Великий Боков (Мозырь), куда в 09:50 из Мачулищей вылетели еще два Ми-8 ВВС РБ.

Возле командного центра ВС РФ под Минском впервые с ноября заметили авиацию, - &quot;Гаюн&quot;

Фото: карта перелетов вертолета Ми-8 на территории Беларуси 3 февраля (t.me/Hajun_BY)

"Это может говорить, что он кого-то туда привез и высадил или же забрал", - отмечают в "Гаюне".

Кроме того, там не исключают, что сегодняшние полеты могут быть связаны с началом штабной тренировки войск России и Беларуси.

По данным мониторщиков, на территории "Купола" как минимум с начала марта работала система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая вызывала сильные помехи навигационных систем GPS/GLONASS. Не исключено, что средства РЭБ служили для прикрытия/защиты командного пункта.

Последний раз в этот район вертолет прилетал 3 ноября 2022 года.

Напомним, ранее в Минобороны Беларуси заявили о начале новых учений с РФ. Речь идет о "штабных тренировках", в рамках которых будут планировать "применение войск" двух стран.

При этом вчера Минобороны РБ объявило о завершении совместных летно-тактических учений с российскими военными.

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