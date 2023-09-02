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Белорусскую границу действительно пересек вертолет, однако есть нюанс, - "Гаюн"

Фото: белорусские вертолеты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Воздушное пространство Беларуси действительно было нарушено. В то же время преждевременно говорить о том, что это был именно польский вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусские Гаюны".

Что случилось? 

1 сентября в Беларуси заявили о том, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу. После этого он якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси и вернулся обратно.

Варшава, в свою очередь, отбрасивает обвинения

"Это ложь и провокации белорусской стороны. Такого нарушения точно не было, это видно из рапортов пилота и записей радиолокационной системы", - заявил спикер оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский.

Что говорят "гаюны"? 

"Видео ЦПК действительно могли снять на границе РБ-РП 1 сентября около 16:00. Снималось оно с белорусской стороны с гирокоптера, который в это время патрулировал границу", - пишет пресс-служба. 

Вероятно, как отмечает мониторинговая группа, вертолет заметили случайно. В то же время на видео невозможно определить его модель, не говоря уже о принадлежности.

В Польше действительно есть остатки советских вертолетов Ми-24. Несмотря на то, что большинство было передано Украине, впрочем, по меньшей мере один в августе был переброшен в Белосток для усиления границы. В частности Ми-24 есть и в Беларуси. 

"По нашим данным никаких перехватчиков или чего-то подобного в воздух не поднимали. А это должно было быть сделано при незаконном пересечении границы боевым вертолетом. Что же касается вчерашней авиа активности, то она была связана только с учениями ОДКБ и закончилась к 14:00", - заметили "гаюны". 

Мониторинговая группа добавляет, что сейчас можно выделить 2 версии: 

  • польский вертолет действительно залетел на территорию Беларуси; 
  • возможно границу пересек именно белорусский вертолет. В пользу этой версии свидетельствуют заявления Польши и отсутствие взлета перехватчиков со стороны Беларуси.

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