В Волынской области запретили приближаться к границе с Беларусью: в чем причина
В Любешевской общине Волынской области украинцам запретили приближаться к границе с Беларусью ближе чем на 2 километра в связи с обустройством минно-взрывных заграждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Любешевского поселкового главы Владимира Сергийчука.
"Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации и для обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины, а также из-за возможной опасности в связи с обустройством минно-взрывных заграждений запрещается приближаться к границе с республикой Беларусь ближе чем на 2 км", - написал он .
Сергийчук попросил граждан не приближаться к участкам, которые отмечены табличками и знаками с надписями "Мины", "Осторожно мины".
Он добавил, что запрет касается всех видов деятельности, отдыха и передвижения в приграничной зоне, кроме согласованных с украинскими бойцами видов работ. По его словам, такие ограничения будут действовать до окончания военного положения.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что Украина возводит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить гипотетическое продвижение врага.
Кроме того, в Брестской области Беларуси завершились учения подразделений мобилизованных российских военных.
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