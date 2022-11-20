ua ru
Вс, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Волынской области запретили приближаться к границе с Беларусью: в чем причина

Новина українською →
Волынская область, Воскресенье 20 ноября 2022 18:09
В Волынской области запретили приближаться к границе с Беларусью: в чем причина Фото: в Волынской области запретили приближаться к границе с Беларусью (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Елизавета Драбкина

В Любешевской общине Волынской области украинцам запретили приближаться к границе с Беларусью ближе чем на 2 километра в связи с обустройством минно-взрывных заграждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Любешевского поселкового главы Владимира Сергийчука.

"Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации и для обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины, а также из-за возможной опасности в связи с обустройством минно-взрывных заграждений запрещается приближаться к границе с республикой Беларусь ближе чем на 2 км", - написал он .

Сергийчук попросил граждан не приближаться к участкам, которые отмечены табличками и знаками с надписями "Мины", "Осторожно мины".

Он добавил, что запрет касается всех видов деятельности, отдыха и передвижения в приграничной зоне, кроме согласованных с украинскими бойцами видов работ. По его словам, такие ограничения будут действовать до окончания военного положения.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Украина возводит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить гипотетическое продвижение врага.

Кроме того, в Брестской области Беларуси завершились учения подразделений мобилизованных российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Волынская область
NEWS
ВСУ уже уничтожили 84 тысячи оккупантов: обновлены потери российской армии
ВСУ уже уничтожили 84 тысячи оккупантов: обновлены потери российской армии
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе