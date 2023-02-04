В Беларуси фиксируют активность авиации РФ: по Украине распространяется тревога
В Украине утром 4 февраля объявили маштабную воздушную тревогу. Над Беларусью вновь виксируют активность российской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
Обновлено 9:15. МиГ-31К взлетели в небо над Беларусью.
"Беларускі Гаюн" сообщает о взлете российского истребителя Миг-31К (носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал").
Как отмечают мониторщики, около 08:30-08:40 с аэродрома Мачулищи взлетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У ВКС РФ. При этом пока непонятно, были ли подняты в воздух истребители сопровождения МиГ-31К.
Карта тревог в Украине сейчас выглядит следующим образом:
Напомним, вчера в Беларуси впервые с ноября прошлого года заметили активность авиации в районе "Площадки 400. Купол" под Минском, где может находиться командный центр беларусской группировки ВС РФ.
Также ранее Минобороны РБ объявило о завершении совместных летно-тактических учений с российскими военными.
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