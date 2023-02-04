В Беларуси фиксируют активность авиации РФ: по Украине распространяется тревога

В Украине утром 4 февраля объявили маштабную воздушную тревогу. Над Беларусью вновь виксируют активность российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Карта тревог в Украине сейчас выглядит следующим образом:

Как отмечают мониторщики, около 08:30-08:40 с аэродрома Мачулищи взлетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У ВКС РФ. При этом пока непонятно, были ли подняты в воздух истребители сопровождения МиГ-31К.

Обновлено 9:15. МиГ-31К взлетели в небо над Беларусью.

Напомним, вчера в Беларуси впервые с ноября прошлого года заметили активность авиации в районе "Площадки 400. Купол" под Минском, где может находиться командный центр беларусской группировки ВС РФ.

Также ранее Минобороны РБ объявило о завершении совместных летно-тактических учений с российскими военными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.