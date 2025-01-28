В Беларуси сбили российский "Шахед", возле Мозыря прогремел взрыв, - Гаюн

По предварительным данным ресурса, российский ударный беспилотник был ликвидирован средствами ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь в 00:55.

Отмечается, что под Мозырем также в это время был слышен взрыв. При этом в мониторинговой группе заявили, что через три минуты после этого данный "Шахед" уже не фиксировался.

Добавим, около полуночи "Гаюн" писал, что в тот момент "Шахед" подлетал к Мозырю. В то же время белорусская военная авиация тогда не была поднята в небо.

Справка: город Мозырь расположен в Гомельской области на юге Беларуси на правом берегу Припяти. Расстояние до границы с Украиной составляет около 45 км. Гомельский район Беларуси граничит с Киевской и Житомирской областями Украины.

Российские "Шахеды" залетают в Беларусь

Напомним также, что возле этого белорусского города уже не в первый раз фиксировали дроны-камикадзе, которые были запущены росармией по Украине для воздушных ударов. "Шахеды" и во время маневров залетали на территорию Беларуси.

По данным мониторинговых групп, за прошедший год в воздушное пространство Беларуси залетели почти четыре сотни российских дронов-камикадзе типа "Шахед", которые страна-агрессор применяла для атак по Украине.

При этом на ноябрь и декабрь пришлось самое большое количество таких проникновений на белорусскую территорию.

Также сообщалось, что в ночь на 8 января этого года во время очередной российской дроновой атаки по территории Украины, в воздушное пространство Беларуси залетели 17 БПЛА типа Shahed.