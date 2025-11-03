В Беларуси заявили о готовности к "миротворческой миссии" в Украине

По словам Скабея, участие белорусских военных в международных миссиях является, прежде всего, вопросом "поднятия национального флага" и демонстрацией открытости страны.

"Как только мы получим соответствующее решение, мы будем готовы переместиться в тот или иной регион для выполнения задач", - заявил он.

В то же время Скабей отметил, что сейчас участие Беларуси в миротворческих миссиях под эгидой ООН остановлено. По его словам, возможное развертывание миротворческой миссии в Украине зависит от согласия обеих сторон конфликта.

"Здесь все зависит не только от нас. Если стороны примут решение, мы готовы оказать помощь по их просьбе", - добавил представитель Минобороны Беларуси.

Стоит добавить, что вопрос о какой-либо миротворческой миссии в Украине пока не рассматривается - переговорный процесс между Киевом и Москвой фактически заморожен, а на линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия.