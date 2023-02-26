В Беларуси завтра начнут учить граждан, что делать во время воздушной тревоги
В Беларуси с понедельника, 26 февраля, начнутся специальные учения для граждан. Им будут объяснять, как поступать в случае воздушной тревоги.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МЧС Беларуси.
По данным ведомства, с 27 февраля по 24 марта в Беларуси пройдет специальная акция. Она будет состоять из двух этапов.
Так, в период с 27 февраля по 10 марта будут проведены учебные мероприятия с детьми, родителями и педагогами. А с 14 по 18 марта будут учить жителей общежитий, трудовые коллективы, а также посетителей мест массового пребывания людей.
Кроме этого, белорусам по телевидению и радио будут показывать специальные видеоролики, которые направлены лучше объяснить, как действовать во время воздушной тревоги.
Ранее РБК-Украина сообщало, что на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов.
Ранее мы писали, что в Беларуси начались учения пограничников. Они продлятся две недели. Планируется, что пограничники будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".
Также в Беларуси заявили о переходе к "адекватному реагированию" и "максимально сдержанной реакции" на якобы провокации на границе с Украиной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.