ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси начались учения пограничников. Будут ловить "партизан" и "диверсантов"

Новина українською →
Беларусь, Среда 22 февраля 2023 12:57
В Беларуси начались учения пограничников. Будут ловить "партизан" и "диверсантов" Фото: в Беларуси начались учения пограничников 22 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси начались учения у пограничников. Они продлятся две недели, планируется, что пограничники будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврорадио.

"В Беларуси снова учения. Теперь у пограничников. В течение двух недель пограничники будут бороться с "партизанами" и "диверсантами", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, "проводится проверка готовности к более частым практическим действиям по размещению и функционированию пунктов управления вне мест постоянной дислокации".

Согласно замыслу учений для пограничников "создана сложная, динамичная обстановка, позволяющая максимально отработать слаженность действий подразделений".

Как сообщалось, военные учения в Беларуси продлили как минимум до 27 февраля. Они непрерывно длятся уже 43 недели, с 29 апреля прошлого года.

Напомним, 5 февраля в Беларуси от приграничья с Украиной отвели 12 российских боевых вертолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
NEWS
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины