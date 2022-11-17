Беларусь намерена производить снаряды для артиллерии и РЗСО вместе с Ираном

Беларусь намерена наладить на территории страны производство компонентов снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перейти в дальнейшем на замкнутый цикл выпуска боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Также правительство страны изучает возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм с импортных составляющих. В этой связи 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран. Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для их упаковки.