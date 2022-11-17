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Беларусь намерена производить снаряды для артиллерии и РЗСО вместе с Ираном

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Минск, Четверг 17 ноября 2022 15:56
Беларусь намерена производить снаряды для артиллерии и РЗСО вместе с Ираном Фото: Беларусь планирует наладить производство снарядов вместе с Ираном (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Беларусь намерена наладить на территории страны производство компонентов снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перейти в дальнейшем на замкнутый цикл выпуска боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Также правительство страны изучает возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм с импортных составляющих.

В этой связи 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран. Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для их упаковки.

Напомним, что командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность украинских военных к возможному вторжению с территории России или Беларуси с севера.

Также ранее аналитик американского Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко в интервью РБК-Украина рассказала , что повторное наступление россиян в Украину со стороны Беларуси маловероятно.

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