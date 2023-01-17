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Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси из-за очередного "дна" пропаганды

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Минск, Вторник 17 января 2023 16:39
Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси из-за очередного "дна" пропаганды Фото: Игорь Кизим, посол Украины в Беларуси (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Посольство Украины направило ноту протеста в МИД Беларуси после того, как пропаганда режима Александра Лукашенко выдумала сюжет о якобы вербовке наемников диппредставительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима в Facebook.

Посол отметил, что он обычно не комментирует антиукраинскую пропаганду в Беларуси, поскольку жаль тратить время на борьбу с "пропагандистскими ветряными мельницами".

"Но не могу удержаться и не прокомментировать очередное "дно" белорусской пропаганды, которое 16.01.2022 г. на первом канале БТ обычному белорусскому зрителю "подарила" одна из самых узнаваемых после августа 2020 года пропагандистов - Екатерина Тихомирова в своей "авторской" программе "Катюшин расчет". Не буду пересказывать весь бред этого "сюжета". Скажу сразу, посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД РБ", - отметил посол.

По его словам, в сюжете утверждается, что посольство Украины в Беларуси якобы является вербовочным центром для отправки наемников на войну с Россией.

"Для "подтверждения" этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы "повоевать" там и рассказывает об этом задержавшим его белорусским спецслужбам. Собственно слова грузина о его желании, пожалуй, единственная правда в этом сюжете. Все остальное ложь, манипуляции и лицемерие", - добавил Кизим.

Он также подчеркнул, что такие действия являются “очередным всплеском антиукраинской истерии и поиском "компрометирующих" материалов для провокаций" против дипломатического представительства Украины.

Напомним, ранее Лукашенко цинично объявил "год мира" в Беларуси, несмотря на участие в войне России против Украины.

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