Не доверяет своим спецслужбам. Лукашенко создает дополнительное подразделение охраны
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы опасается измены со стороны своих спецслужб, в частности, Комитета государственной безопасности. Чтобы защититься, диктатор комплектует свою охрану, используя сотрудников частной компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, Лукашенко якобы опасается, что его могут ликвидировать и, возможно, в белорусском КГБ готовы пойти против него.
Поэтому диктатор посредством частной охранной компании якобы сформировал новое подразделение личной охраны.
По информации белорусского подполья, речь идет о компании "ГардСервис", на которую уже возложена задача по формированию ЧВК для участия в войне против украинцев.
Напомним, белорусское частное охранное предприятие "ГардСервис", которому разрешено иметь огнестрельное оружие, может готовиться к участию в войне против Украины.
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