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В Беларуси "вагнеровцы" готовят спецназовцев для ДРГ на войну в Украине

Фото: вагнеровцы подготовили спецназовцев для ДРГ на войну в Украине (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Беларуси завершилась восьмая подготовка спецназовцев под руководством наемников ЧВК "Вагнер". Главной их задачей будет работа на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По информации белорусского подполья здесь (в Беларуси - ред.) прошел боевое согласование отряд спецназначения "Гранит". Обучение проводили все те же инструкторы из ЧВК "Вагнер", которые нашли убежище именно на территории страны союзника России", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, главной задачей вновь отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.

"Вагнеровцы проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Основным вооружением для таких отрядов являются ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова", - сообщают в Центре нацсопротивления.

ППК "Вагнера"

После смерти лидера ППК "Вагнера" Евгения Пригожина часть наемников перебросили в Беларусь. По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ППК "Вагнера" вошли также в состав Росгвардии.

В конце февраля, согласно данным разведки Британии, в Беларуси оставалось менее тысячи боевиков ППК "Вагнера". Также было известно, что часть наемников перебрасывали обратно в Россию.

Недавно мы сообщали, что из-за низкой заработной платы наемники ППК "Вагнера" бегут из Беларуси в Африку.

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