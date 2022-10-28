В Беларуси силовики задержали гражданского, назвавшего военных РФ оккупантами
В Беларуси силовики задержали директора одного из магазинов за то, что тот назвал российских военных оккупантами и отказался продавать им товар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
Сообщается, что инцидент произошел в городе Барановичи. Директор одного из магазинов отказался продавать запчасти военным РФ и назвал их оккупантами.
"Не продавай им ничего, они оккупанты", - сказал мужчина одному из своих сотрудников.
В последствии силовики задержали его, обвинив в участии "в попытках захвата власти в 2020 году" и перечислении средств в поддержку ВСУ. Против него возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси продолжается скрытая мобилизация водителей и механиков, которые должны обслуживать нужды армии РФ. При этом собственную мобилизацию белорусская армия отрицает.
Как известно, в Россия планирует перебросить в Беларусь около 9 тысяч своих военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.