ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси силовики задержали гражданского, назвавшего военных РФ оккупантами

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 15:29
В Беларуси силовики задержали гражданского, назвавшего военных РФ оккупантами Фото: в Беларуси силовики задержали гражданского, назвавшего военных РФ оккупантами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларуси силовики задержали директора одного из магазинов за то, что тот назвал российских военных оккупантами и отказался продавать им товар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что инцидент произошел в городе Барановичи. Директор одного из магазинов отказался продавать запчасти военным РФ и назвал их оккупантами.

"Не продавай им ничего, они оккупанты", - сказал мужчина одному из своих сотрудников.

В последствии силовики задержали его, обвинив в участии "в попытках захвата власти в 2020 году" и перечислении средств в поддержку ВСУ. Против него возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси продолжается скрытая мобилизация водителей и механиков, которые должны обслуживать нужды армии РФ. При этом собственную мобилизацию белорусская армия отрицает.

Как известно, в Россия планирует перебросить в Беларусь около 9 тысяч своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь
NEWS
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год