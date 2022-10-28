У Білорусі силовики затримали цивільного, який назвав військових РФ окупантами
У Білорусі силовики затримали директора одного з магазинів за те, що той назвав російських військових окупантами та відмовився продавати їм товар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
Повідомляється, що інцидент стався у місті Барановичі. Директор одного з магазинів відмовився продавати запчастини військовим РФ та назвав їх окупантами.
"Не продавай їм нічого, вони окупанти", - сказав чоловік одному зі своїх співробітників.
Згодом силовики затримали його, звинувативши в участі "у спробах захоплення влади у 2020 році" та переказі коштів на підтримку ЗСУ. Проти нього порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі триває прихована мобілізація водіїв та механіків, які мають обслуговувати потреби армії РФ. При цьому власну мобілізацію білоруська армія заперечує.
Як відомо, Росія планує перекинути до Білорусі близько 9 тисяч своїх військових.
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