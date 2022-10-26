Беларусь скрыто мобилизует водителей для армии РФ, - ЦНС

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация водителей и механиков, которые должны обслуживать нужды армии РФ. При этом собственную мобилизацию белорусская армия отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Такое распоряжение было отправлено военкоматам еще в марте этого года. Как свидетельствуют данные белорусского подполья, военные комиссары даже обходят дома военнообязанных и отыскивают водителей тяжелой техники и механиков.

Таким образом, Беларусь продолжает поддерживать российскую армию на своей территории. А после заявлений самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о создании совместной группировки российско-белорусских войск под контролем армии РФ уже оказались авиабазы в городах Лида и Барановичи.

Кроме того, по информации украинских партизан, белорусские военные были замечены во временно оккупированном Мелитополе.