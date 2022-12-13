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Вся Украина - красная. Воздушная тревога охватила страну: что известно

Новина українською →
Украина, Вторник 13 декабря 2022 14:47
Вся Украина - красная. Воздушная тревога охватила страну: что известно Фото: воздушная тревога охватила Украину 13 декабря (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 13 декабря, объявлена воздушная тревога. Опасность воздуха есть во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 15:16. В Беларусь прилетели два российских МиГ-31К

По данным мониторинговой группы "Белорусский гаюн" в 15:11 в воздушное пространство Беларуси вошел второй МиГ-31К ВКС РФ по рег. номером RF-92445.

Опубликовано фото этого самолета с 2015 еще до модернизации в модификацию К.

Первый истребитель вошел в воздушное пространство РБ в 15:06.

Вся Украина - красная. Воздушная тревога охватила страну: что известно

Фото: российский МиГ-31 еще до модернизации в модификацию в МиГ-31К (t.me/Hajun_BY)

Обновлено 15:08. Ряд Telegram-каналов распространяет информацию о якобы "взлете МиГ-31К с территории Беларуси"

Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" опровергла эти заявления.

"По нашим данным, несмотря на утреннее сообщение военно-пропагандистских каналов, МиГ-31К еще не прилетели в Беларусь и пока не ясно прилетят вообще", - сообщили наблюдатели.

Отметим, что воздушная тревога сейчас по всей территории страны, включая оккупированный Крым.

Вся Украина - красная. Воздушная тревога охватила страну: что известно

Примечательно, что так называемые российские "военкоры" писали о том, что в Беларусь сегодня, вероятно, прилетят истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Количество их не называлось. Впрочем, отметим, что мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" (следящая за военной активностью в РБ) пока не подтверждает такую информацию.

"О прилете самолетов можно будет конкретно говорить за 15-20 минут до их посадки на одном из аэродромов в РБ", - пояснили наблюдатели.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее предупредил, что отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг к ним готовится и может ударить в любое время.

Добавим, сегодня утром в Воздушных силах также предупредили, что РФ может нанести новый массированный ракетный удар когда угодно.

Вероятно, оккупанты снова будут бить по объектам энергетики, ведь их цель сломить украинский народ, а не наше войско.

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