Из Беларуси в воздушное пространство Польши запустили десятки метеозондов с контрабандой

Иллюстративное фото: польский военнослужащий (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Польшу из Беларуси 25 декабря прилетело 59 метеозондов. Также были найдены устройства GPS-трекинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.

Как сообщается, больше всего таких случаев зафиксировали в Подляском и Люблинском воеводствах, непосредственно граничащих с Беларусью.

Во время проверок польские пограничники и полицейские обнаружили там 13 воздушных шаров с контрабандными сигаретами, а также 5 отдельных пакетов. В каждом из них находилось примерно по полторы тысячи пачек табачных изделий. Отмечается, что все метеозонды были оборудованы GPS-трекерами.

В польских спецслужбах не исключают, что запуск таких шаров может иметь не только контрабандную цель, но и использоваться для проверки эффективности систем обнаружения воздушных объектов.

Известно, что зонды двигались на высоте около 9 тысяч метров.

Подобные инциденты создают дополнительную нагрузку для сил безопасности и несут риски для гражданского населения, отмечает издание.

В частности, в Люблинском воеводстве один из метеозондов повредил линию электропередач, в результате чего часть региона временно осталась без электроснабжения.

 

Вторжение в воздушное пространство Польши

Напомним, в ночь на 25 декабря польские ВВС поднимали боевые самолеты в воздух, чтобы перехватить и сопроводить российский разведывательный борт. Он пролетал недалеко от границ польского воздушного пространства.

Также в Польше зафиксировали очередное вторжение в свое пространство воздушных шаров из Беларуси.

Из соображений безопасности полеты гражданской авиации над Подляским воеводством были временно ограничены.

Как сообщалось ранее, в октябре Польша поднимала в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Это был третий подобный инцидент за неделю.

