В Беларуси помечтали о размещении "Орешника" до конца года

Размещение "Орешника" в Беларуси

Напомним, 21 ноября 2024 года Россия впервые применила во время полномасштабной войны против Украины ракету типа "Орешник" во время удара по Днепру. После этого российский диктатор Владимир Путин признал испытания этого вида вооружения.

Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник". Российский диктатор пообещал сделать это в 2025 году.

После этого Лукашенко неоднократно заявлял, что "Орешник" будет размещен в Беларуси "со дня на день".

Однако в Центре противодействия дезинформации назвали эти сообщения попыткой запугивания. Руководитель центра Андрей Коваленко также пояснил, что заявления о якобы уменьшении времени подлета ракеты является частью информационной операции РФ.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что Беларусь занимается изготовлением пусковых установок для комплекса "Орешник", но для полноценного оснащения нужны ракеты из России.

По словам белорусского диктатора, сейчас в стране "практически завершают производство" нескольких пусковых установок для "Орешника".

Между тем глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Беларусь до сих пор не получила ядерного оружия от России.

В то же время, по его словам, в Беларуси обустраивают места хранения и активно готовятся к возможному размещению ядерного оружия.

"Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня - ничего такого нет, и маловероятно, что появится", - добавил руководитель СВРУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.