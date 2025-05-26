Получила ли Беларусь ядерное оружие от РФ? В СВР дали ответ
Беларусь не получила ядерное оружие от России. В СВРУ заявили, что боеголовок в стране нет.
Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
В Беларуси нет российского ядерного оружия, несмотря на заявления режима Александра Лукашенко.
По его словам, на территории страны размещены носители - в частности, самолеты и оперативно-тактические комплексы "Искандер". Однако сами боеголовки не переданы.
"Но самого ядерного оружия в Беларуси нет. Это факт." - подчеркнул Иващенко.
Также, по его словам, в Беларуси обустраивают места хранения и активно готовятся к возможному размещению ядерного оружия.
"Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня - ничего такого нет, и маловероятно, что появится", - добавил руководитель СВРУ.
"Орешник" в Беларуси
Напомним, Лукашенко ранее заявлял, что Беларусь занимается изготовлением пусковых установок для комплекса "Орешник", но для полноценного оснащения нужны ракеты из России.
По словам белорусского диктатора, сейчас в стране "практически завершают производство" нескольких пусковых установок для "Орешника".
Кроме того, 21 ноября 2024-го Российская Федерация (РФ) впервые применила во время полномасштабной войны ракету типа "Орешник" во время удара по Днепру. После этого диктатор Путин признал испытания этого вида вооружения.
Договор о гарантиях безопасности
Ранее мы писали, что 5 февраля российский диктатор Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ, в частности, предусматривает применение ядерного оружия.
Напомним, договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью был подписан в Минске еще в начале декабря прошлого года.
Он предусматривает новые меры, которые страны задействуют в случае "угрозы суверенитету".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.