Хорошая новость. В Воздушных силах отреагировали на повреждение самолета А-50 в Беларуси

Повреждение российского разведывательного самолета А-50 на белорусском аэродроме "Мачулищи" - это хорошая новость для Украины, ведь самолет помогал оккупантам вести боевые действия против нашего государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что у России есть около 9 разведывательных самолетов. Поэтому повреждение одного из них - это хорошая новость для Воздушных сил.

Так, этот самолет проводит радиолокационную разведку нашей территории, сканирует отработку средств ПВО и выявляет их местонахождение, отслеживает взлет, посадку и направления движения нашей авиации. Самолет также сопровождает атаки крылатыми ракетами по территории Украины.

"Эти самолеты очень важны для ведения боевых действий, и Украина тоже хотела бы иметь такие самолеты, которые тоже обеспечивали бы действия нашей авиации и разведки", - сказал Игнат, добавив, что у союзников нашей страны есть такие самолеты.

Напомним, вчера утром на аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы.

Позже стало известно, что белорусские партизаны атаковали российский разведывательный самолет А-50 с помощью двух дронов.

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