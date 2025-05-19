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В Беларуси объявили в розыск 125 человек, связанных с полком Калиновского

Беларусь, Понедельник 19 мая 2025 20:51
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В Беларуси объявили в розыск 125 человек, связанных с полком Калиновского Фото: в Беларуси объявили в розыск 125 человек, связанных с полком Калиновского (facebook.com/kalinouskipolk)
Автор: Татьяна Степанова

Следственный комитет Беларуси объявил в розыск 125 человек, которых подозревают в связях с полком имени Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины. Еще шестерых уже задержали.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гара.

По его словам, пятерых командиров полка уже приговорили к наказанию от 12 до 20 лет заключения. Все они находятся за пределами Беларуси, поэтому приговоры вынесли заочно.

"Участники беспорядков (речь идет о протестах 2020 года после выборов президента Беларуси - ред.), которые сбежали за границу и создали в Украине и Польше националистические вооруженные формирования. К ним относятся полк Калиновского, Белорусский добровольческий корпус и другие, которые действуют под наблюдением иностранных спецслужб", - заявил Гара.

Глава Следственного комитета добавил, что в уголовных делах по статье о государственной измене осудили 77 человек.

Отметим, полк имени Кастуся Калиновского - военное формирование в составе в Сил обороны Украины, созданное в марте 2022 года с целью защиты Украины от российского вторжения. Состоит из белорусских добровольцев.

Еще в мае 2022 года батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского, который входит в ВСУ, реорганизовали в полк. В него вошли два батальона.

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