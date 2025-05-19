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У Білорусі оголосили в розшук 125 людей, пов’язаних із полком Калиновського

Білорусь, Понеділок 19 травня 2025 20:51
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У Білорусі оголосили в розшук 125 людей, пов’язаних із полком Калиновського Фото: у Білорусі оголосили в розшук 125 людей, пов’язаних із полком Калиновського (facebook.com/kalinouskipolk)
Автор: Тетяна Степанова

Слідчий комітет Білорусі оголосив у розшук 125 людей, яких підозрюють у зв’язках із полком імені Кастуся Калиновського, який воює на боці України. Ще шістьох уже затримали.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гара.

За його словами, п’ятьох командирів полку вже засудили до покарання від 12 до 20 років ув’язнення. Всі вони перебувають за межами Білорусі, тому вироки винесли заочно.

"Учасники заворушень (йдеться про протести 2020 року після виборів президента Білорусі - ред.), які втекли за кордон і створили в Україні та Польщі націоналістичні збройні формування. До них належать полк Калиновського, Білоруський добровольчий корпус та інші, які діють під наглядом іноземних спецслужб", - заявив Гара.

Голова Слідчого комітету додав, що в кримінальних справах за статтею про державну зраду засудили 77 людей.

Зазначимо, полк імені Кастуся Калиновського - військове формування у складі в Сил оборони України, створене в березні 2022 року з метою захисту України від російського вторгнення. Складається з білоруських добровольців.

Ще у травні 2022 року батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського, який входить до ЗСУ, реорганізували в полк. До нього увійшли два батальйони.

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